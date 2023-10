Aprenda a fazer acompanhamentos de qualidade para seu churrasco ficar completo

publicidade

O destaque do churrasco geralmente é a carne. Mas se ela vem bem acompanhada, a refeição fica ainda mais completa.

Para te ajudar a fazer um assado completo e com um toque gourmet, o Correio do Povo conversou com o chef Leonardo Cruz, professor de gastronomia no Senac RS, para dar dicas de receitas com um toque diferenciado.

Dentro da churrasqueira mesmo, é possível aproveitar o braseiro para preparar alguns acompanhamentos.

Pimentão recheado

Uma das opções mais saborosas é o pimentão recheado, que pode ser assado na grelha. A receita escolhida tem recheio de ricota, cebola e requeijão. Mas você também pode criar seus recheios com os ingredientes que preferir ou que tiver em casa. O preparo não dá muito trabalho, o pimentão assa em pouco tempo e o resultado é delicioso.

O primeiro passo é cortar o pimentão cru ao comprido. “Para esse preparo, a gente vai retirar as sementes e o miolo. Normalmente é fácil, dá para retirar com uma colher. Vamos ter o pimentão oco e assim a gente pode rechear ele.”

Para o recheio, pique e esmague a ricota, corte a cebola em cubos pequenos, e misture tudo com o requeijão. “O requeijão vai dar cremosidade e também trazer mais sabor”, explica Cruz. Por fim, tempere com um toque de azeite de oliva, sal e pimenta. A dica do chef é usar a pimenta branca ou do reino, que são pimentas mais aromáticas do que picantes.

“Lembrando que a ricota é bem neutra em sabor. Então você também incorporar na mistura o tempero que você quiser, tempero verde, ervas finas, o que você preferir.”

Com a pastinha pronta, recheie o pimentão e leve à churrasqueira. O chef Leonardo Cruz destaca que o recheio vai de acordo com a criatividade de quem está preparando. Outra sugestão é utilizar carne moída.

Caponata italiana

A caponata é outra excelente opção de acompanhamento para o churrasco. A receita italiana, típica da região da Sicília, tem como elemento principal a berinjela, que é acompanhada de outros legumes.

O chef Leonardo Cruz apresenta uma versão preparada totalmente na grelha que utiliza berinjela, abobrinha, cebola, tomates e pimentões vermelhos e amarelos. A berinjela e a cebola podem ser colocadas mais próximo ao fogo.

A berinjela deve ficar mole por dentro. O ponto da cebola é quando começa a amolecer e libera o aroma adocicado de cebola assada. Já os demais elementos, podem ficar com uma textura mais ‘al dente’. Retire a pele dos ingredientes.

“Agora, vou cortar tudo de maneira grosseira e depois finalizar com azeite de oliva, sal, pimenta preta e manjericão. É para ser um preparo extremamente simples, é só assar os legumes na churrasqueira, depois colocar azeite de oliva e condimentar.”

Está pronta a caponata. Uma dica do chef é que ela pode ser feita até mesmo na véspera do churrasco.

“Ela fica muito melhor conforme o tempo vai passando. Ele tem um tempo de conservação bem bacana por conta de ser bastante azeite de oliva. Então se você comer a caponata depois de três dias, você vai ver que vai se desenvolver mais o sabor dos legumes.”

