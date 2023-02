Até agora 26 corpos são identificados e liberados para sepultamento em SP

publicidade

As chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no fim de semana provocaram deslizamentos, interdições de estradas e 48 mortes confirmadas até agora. Foram 47, em São Sebastião, e uma, em Ubatuba. Até o momento, 26 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 10 homens adultos, nove mulheres adultas e sete crianças.

Equipes do município de São Sebastião com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. A Prefeitura de São Sebastião organizou um velório coletivo, em uma tenda montada no centro histórico do município. Algumas vítimas já foram enterradas, como os primos Eduardo Leonel Chrestan, de 11 anos, e Dandara Vida, de 10 anos, de Santo André, que foram soterrados em Barra do Sahy.

As forças de segurança têm prioridade no socorro às vítimas e no fornecimento aos mais de 1.730 desalojados e 1.810 desabrigados. A Secretaria de Estado da Saúde informa que 29 adultos e seis crianças vítimas das chuvas foram atendidas, até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, 27 estão estáveis e um em estado grave.

Outros dois pacientes já receberam alta hospitalar e outras duas, uma grávida e uma puérpera, foram transferidas para o Hospital Stella Maris. Nesta terça-feira (21), duas crianças, ambas de oito anos, foram transferidas ao Hospital Regional de São José dos Campos. Infelizmente, um paciente foi a óbito na manhã desta quarta-feira (22).

Desde domingo, as unidades de Saúde do Estado no Litoral Norte estão em alerta para receber os possíveis feridos do desastre que atingiu a região. Outras unidades de saúde da Baixada Santista, Alto Tietê e da Capital também estão aptas a receber os feridos.

Foram encaminhadas, 7,4 mil insulinas humana e 20 mil agulhas para insulinas, 36 ampolas de soro antiofídico para cobras, 5 mil frascos de hipoclorito de sódio, 940 bolsas de glicose, 900 bolsas de soro, 180 kits intravenosos, 30 kits de sutura, 30 talas para imobilização, além de sedativos e outros medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, entre outros.

Abastecimento

A Sabesp recuperou os sistemas de água de todos os bairros, atendidos pela Companhia, em São Sebastião. De acordo com as equipes técnicas, os serviços foram restabelecidos inclusive em Boiçucanga, um dos bairros mais atingidos, que está com o abastecimento retornando de forma gradual para a população.

A Sabesp continua na região ampliando o atendimento direto aos moradores, dando assistência com distribuição de copos de água e disponibilizando caminhões-tanque - mesmo em bairros não atendidos pela Companhia como Camburi, Camburizinho, Baleia e Sahy.

Doações

O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil já encaminharam 54,63 toneladas de donativos para as cidades de Guarujá, Bertioga, Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. Somente na manhã de quarta-feira, 17,1 toneladas de doações para as vítimas da chuva no litoral norte paulista.

Os donativos seguiram para as cidades em nove veículos disponibilizados pela Covisa, da prefeitura de São Paulo, e um caminhão próprio da Defesa Civil. Foram levados colchões, cestas básicas e produtos de higiene, além de água mineral. Em relação às entregas no depósito, o Fundo Social recebeu da Coca-Cola FEMSA Brasil 700 caixas de água Crystal 1,5L - com 12 mil litros de água e uma tonelada de ração para cães e gatos de um doador não identificado.

Voluntários que têm interesse em ajudar na triagem das doações podem se direcionar ao Fundo Social. As doações continuam sendo recebidas pessoalmente na avenida Marechal Mário Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista, entre 8h e 17h.

