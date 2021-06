Caxias do Sul publica novo decreto com restrições para coibir aglomerações

publicidade

A prefeitura de Caxias do Sul publicou, nesta quarta-feira, um novo decreto para evitar aglomerações. Os protocolos fazem parte do combate ao coronavírus e se alinham com as demais cidades da região da Serra gaúcha. As novas medidas serão obrigatórias pelos próximos 15 dias. Dentre elas, a limitação do uso de parques e praças para corridas e caminhadas, sendo proibida a aglomeração de pessoas e o uso das academias ao ar livre e os parques infantis.

Os restaurantes, bares, pubs, lancherias e similares terão horário de funcionamento permitido entre 5h e 22h. Os protocolos permitem que o atendimento a quem ingressou até 22h se estenda até 23h59min para evitar aglomerações na saída dos estabelecimentos. O decreto fixa em 25% a ocupação máxima do previsto no Plano de Prevenção e Combate a Incêndios, com limitação a 70 pessoas, e interdita as mesas de forma alternada.

Os protocolos regionais aprovados proíbem música ao vivo em todos os estabelecimentos, em ambientes abertos ou fechados. Os encontros corporativos não poderão ter público superior a 100 pessoas e demais eventos só poderão ocorrer com autorização do Comitê Técnico Regional da Serra.

