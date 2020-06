Caxias irá solicitar reconsideração do governo do RS sobre troca de bandeira

publicidade

O sistema de Distanciamento Controlado, elaborado pelo governo do Rio Grande do Sul para conter a pandemia do novo coronavírus no Estado, modificou critérios de avaliação de regiões e nesse sábado alterou a coloração da bandeira de Caxias do Sul, na Serra, que passou de laranja para a vermelha. Diante do novo quadro, o prefeito da cidade, Flávio Cassina, convocou uma reunião com secretários e decidiu solicitar ao governador Eduardo Leite que reconsidere a troca de cores.

Um ofício será encaminhado ao chefe do Executivo Estadual nesta segunda-feira questionando a alteração dos critérios sem aviso prévio aos municípios, o que causa insegurança na tomada das decisões na área da saúde pública que estão sendo implementadas; também será solicitado que o Estado avalie os municípios pela sua população, tamanho e esforço que cada um fez na área da saúde na pandemia, sugerindo, inclusive a subdivisão da Serra por regiões das Hortênsias, Campos da Serra e Uva e Vinho; será questionada a regulação de leitos em Caxias do Sul que é feita pelo próprio Estado, onde as UTIs são ocupadas por pacientes da região e quantos dos 190 leitos anunciados pelo governador serão destinados para Caxias do Sul.

Enquanto isso, a administração municipal de Caxias do Sul buscará promover uma reunião com os secretários da Saúde dos municípios que compõe a região da Uva e Vinho com a Coordenadoria Regional de Saúde; abrirá 10 novos leitos de UTI no Hospital Pompéia e um no Hospital do Círculo, além dos 15 leitos UTI/SUS abertos recentemente já mantidos pela Prefeitura de Caxias no Hospital Geral (HG) e no Virvi Ramos, e iniciará a testagem nas Unidades Básicas de Saúde e UPAs das pessoas acima de 50 anos.

Os equipamentos comprados pelas campanhas de entidades serão disponibilizados para a rede hospitalar. "Caxias do Sul fez e continua fazendo a sua parte. Montamos hospitais de campanha, aumentamos o número de leitos e pagamos por eles, temos apenas seis óbitos registrados por Covid-19 no município, então queremos que o Governador olhe por Caxias do Sul", informa Cassina.

Além disso, como sempre vem fazendo desde o início da pandemia em março, a administração chamará todas as entidades e sindicatos envolvidos. "Vamos aguardar a posição do governador, porque novamente atinge em cheio a nossa economia. Mas paralelo a isso a ideia é que realmente as pessoas tenham consciência da importância de ficar em casa e sair apenas para as atividades essenciais como supermercado e farmácia e de máscara que é obrigatório. Vamos reforçar a campanha #cuidedasuafamília, que apenas um vá às compras neste momento. Iremos também intensificar a fiscalização do transporte coletivo", reforça o vice-prefeito Edio Elói Frizzo. As restrições da bandeira vermelha passam a valer a partir desta segunda-feira, dia 15.