Comércio de Ivoti abre as portas nesta quarta-feira

Passa a valer nesta quarta-feira, o novo decreto assinado pelo prefeito de Ivoti, Martin Cesar Kalkmann, que estabelece o retorno das atividades de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços de forma parcial. Até então, somente os estabelecimentos de serviços essenciais estavam operando na cidade. “É um momento de preservamos a saúde de todos e principalmente valorizar o nosso comércio. Pedimos para que a comunidade previna-se", disse ele.

O uso de máscaras segue sendo obrigatório e para que os estabelecimentos comerciais possam operar, devem ser observadas as seguintes ações: disponibilização de álcool gel 70% para os colaboradores e clientes; constante higienização e desinfecção dos ambientes; capacidade máxima de 30% de pessoas no local, considerando a lotação máxima atual; além da medida de distanciamento mínimo de 2 metros entre os postos de trabalho e entre clientes e atendentes. Os proprietários das lojas ainda devem exigir dos clientes o uso de máscaras de proteção facial para entrada e permanência no estabelecimento, podendo ser as de fabricação caseira. Fica proibida a prova de roupas em geral, acessórios, bijuterias, calçados entre outros e os provadores devem permanecer fechados.

Já o funcionamento dos salões de beleza e barbearias deve ser realizado com equipes reduzidas e com restrição ao número de clientes simultâneos. A lotação nas salas de espera ou de recepção não poderá exceder a 30% da capacidade máxima atual, como forma de evitar a aglomeração de pessoas.

Locais para a prática de atividades físicas também podem voltar a operar, a partir da algumas regras como: respeito a lotação máxima de 10 alunos por horário, desde que assegurado o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 4 metros quadrados; evitar a formação de filas de espera; evitar a realização de práticas esportivas que impliquem em contato físico; disponibilização de borrifadores com álcool a 70%, sendo um borrifador a cada dois aparelhos para uso pelos clientes; higienização dos aparelhos antes e após o uso pelos clientes; e horário específico para o atendimento a pessoas a partir de 60 anos.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.