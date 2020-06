Decreto em Bagé libera a realização de cursos livres

publicidade

No final da última semana, o prefeito de Bagé, Divaldo Lara publicou um novo decreto liberando a partir desta segunda-feira o funcionamento dos chamados cursos livres (idiomas, música, esportes e profissionalizantes e similares) a partir desta segunda-feira.

Para poderem reabrir os responsáveis pelos cursos devem formar junto ao município um Termo de Autorização de Reabertura das Atividades e Responsabilização Compartilhada no qual consta as medidas sanitárias a serem cumpridas.

O mesmo documento regulamenta que mercados, supermercados, armazéns e postos de combustíveis possam voltar a funcionar de segunda á sábado das 8h às 22h e aos domingos, das 8h às 20h. Já bares, pizzarias e lancherias tem permissão para funcionar até a meia-noite. Também pelo documento a população ganhou mais duas horas para ficar na rua, com isto o toque de recolher passou a vigorar da meia-noite ás 6h e o transporte público municipal passou a funcionar com 70% da frota observando regramento sanitário.

Em Bagé, há 120 casos confirmados de coronavírus, uma pessoa hospitalizada, 10 em isolamento domiciliar e 109 recuperados. A região de Bagé é uma das duas em bandeira amarela com baixo risco de contaminação pelo modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado. A outra é a região de Taquara.

O prefeito irá solicitar nesta segunda-feira, por escrito, para o governador Eduardo Leite para que a cidade possa retomar suas atividades econômicas de forma plena com regras. A solicitação deve ser avaliada pelo Comitê de Crise do Estado. “As condições da cidade são favoráveis pra isto”, destaca.