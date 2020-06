Decreto municipal permite trabalho de pessoas com mais de 60 anos em Farroupilha

publicidade

A prefeitura de Farroupilha publicou, em edição extra, novo decreto que possibilita que pessoas com mais de 60 anos trabalhem de forma presencial, a partir desta segunda-feira. Na regra anterior, esse grupo de pessoas, considerado de risco, deveria se manter em casa.

O decreto publicado na sexta-feira, também autoriza a abertura do kartódromo, localizado no bairro Cinquentenário. O decreto permite, por exemplo, a entrada somente de um piloto e um mecânico por kart; também será restrita a entrada do público em geral. Os treinos livres só poderão ser realizados aos sábados. O Kart Indoor poderá funcionar as quartas, quintas e sextas-feiras, com grupos máximos de 10 duplas (piloto e mecânico), não podendo fazer o aluguel de equipamentos de proteção individual como luvas, macacões ou capacetes.

O decreto também altera os pagamentos relativos aos contratos firmados com 17 escolas particulares de Educação Infantil. Durante o mês de abril, o Executivo garantiu o pagamento em 75% a essas entidades. Porém, pelo projeto aprovado pelos vereadores na noite da sexta-feira em sessão extraordinária, estudos financeiros apontam a redução do valor desses contratos em 65% do valor por vaga.

O projeto foi aprovado por unanimidade, porém, os parlamentares, após contato com as direções escolares, enfatizaram a necessidade de manter o repasse mínimo de 75% do valor firmado para que não haja prejuízo financeiro às instituições. Um encontro está previsto entre Administração Pública e escolas para o dia 17 de junho, com o propósito de reavaliação da porcentagem paga.