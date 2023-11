Defesa Civil: mais de 31 mil pessoas enfrentam eventos adversos por fortes chuvas no RS

publicidade

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou na noite deste sábado um balanço das cidades afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Até o momento, 38 cidades reportaram efeitos adversos em função das águas neste final de semana. Na sexta-feira, outros 45 municípios já haviam notificado o órgão estadual.

Conforme o levantamento, mais de 31 mil pessoas foram afetadas, e também foram contabilizadas 399 pessoas desabrigadas e 1.665 pessoas desalojadas, de acordo com as prefeituras.

Entre os tipos de ocorrências estão enxurradas, inundações, movimentos de massa e deslizamentos. Duas mulheres morreram em Gramado após terem sido soterradas na residência onde moravam.

A Sala de Situação do Estado e o Centro de Operações da Defesa Civil seguem monitorando a evolução hidrometeorológica, especialmente as respostas das bacias com alerta: Taquari, Caí e Jacuí, e toda a extensão do Rio Uruguai.

