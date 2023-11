Defesa Civil emite alertas de inundação para rios Jacuí, Caí e Taquari

publicidade

O Rio Grande do Sul é duramente afetado peleas chuvas. Em razão da forte precipitação, a Defesa Civil Estadual emitiu hoje alertas de inundação válidos por 24 horas para três rios no território gaúcho: Jacuí, Caí e Taquari.

Rio Jacuí: em elevação a partir de Cacheoria do Sul até Triunfo

Rio Caí: em rápida elevação a partir de Vale Real

Rio Taquari: em rápida elevação a partir de Santa Tereza

Em Lajeado, cerca de 70 famílias estão abrigadas no Parque do Imigrante. Segundo a Defesa Civil da cidade, a projeção é de uma cheia de 28 metros. A água do Taquari já deixa ao menos 15 ruas alagadas.

A orientação é que pessoas que morem em áreas de risco ou com histórico de alagamentos, devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre as medidas de prevenção previstas no Plano de Contingência municipal.

A Defesa Civil estadual informou que recebeu registros de ocorrência em 45 municípios. Segundo o orgão, todos os relatos foram de eventos sem gravidade e sem vítimas.

