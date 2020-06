Empresários de Santa Maria revelam surpresa com inclusão do município na bandeira vermelha

publicidade

Depois de quase três horas, terminou a reunião dos representantes do Sindilojas, Câmara de Comercio e Industria (Cacism) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que discutiram medidas para reverter a decisão do governo Estadual que colocou Santa Maria na bandeira vermelha. Segundo a empresária e presidente do CDL, Marli Rigo, ficou definido que toda tentativa de reverter a situação passará pelo prefeito Jorge Pozzobom. “Conversamos com o prefeito e ele vai tentar reverter a situação nos próximos dias,” informou Marli .”Vamos tentar reverter a situação ainda nesta semana. Uma nova reunião dos empresários acontece nesta segunda-feira e uma entrevista coletiva acontecerá às 17h. Santa Maria não concorda com a análise feita, que colocou o município em bandeira vermelha,” destacou Marli.

Os empresários de Santa Maria estão surpresos com a decisão do Governo do Estado em colocar o município e região na bandeira vermelha nos cálculos de Modelo de Distanciamento Controlado para a Combate a Covid-19, que entra em vigor nesta segunda-feira.

Marli Rigo, afirmou que a colocação de Santa Maria em bandeira vermelha foi inesperada. “Jamais imaginávamos que iríamos fechar tudo novamente, o que significa um caos para a sobrevivência da economia que vai afetar todas as famílias”. A empresária destaca que não é o comercio o responsável pelo contagio já que todas as medidas de prevenção estão adotadas. “Temos dúvidas sobre a análise técnica que colocou Santa Maria como bandeira vermelha, já que outros municípios estão com mais infectados e não estão em bandeira vermelha”.

O presidente do Sindilojas, empresário Ademir da Costa, que também faz parte da direção da Fecomércio, afirma que a bandeira vermelha vai provocar mais prejuízos a economia do município. “Precisamos ter uma ação política para termos abertura de mais leitos. Os 32 municípios da AM-Centro (Associação dos Municípios da Região Centro do Estado) precisam ter uma ação mais atuante e buscar alternativas para que possamos abrir leitos. Se tivéssemos seguido o exemplo de prefeitos de outros municípios que abriram mais leitos, a situação seria diferente e a projeção não é nada boa para os próximos meses,” destaca.

O presidente da Cacism, Luiz Fernando Pacheco, afirmou que a situação estava sendo projetada em virtude dos últimos acontecimentos e as colocações de algumas pessoas da área da saúde junto aos veículos de comunicação. "Somos totalmente contrários a medida adotada de bandeira vermelha para Santa Maria". Segundo Pacheco, o que falta mesmo é responsabilidade das pessoas, já que em muitas regiões do município não existe prevenção e as festas, jogos de futebol, churrascos continuam. "O local mais seguro é dentro das lojas, já que todas as medidas de prevenção são tomadas,” lembra.

“Essa mudança feita pelo Governo do Estado vai ao encontro de uma preocupação que já tínhamos, tanto é que emitimos três decretos, nesta sexta-feira, aumentando o rigor das medidas restritivas. Fizemos isso justamente por entender o momento delicado pelo qual a cidade está passando. Intensificaremos a fiscalização para frear o crescimento do número de casos e internações, pontos decisivos para a mudança da bandeira de laranja para vermelha," destacou o prefeito Jorge Pozzobom.