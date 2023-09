Lajeado e região registram 27 pessoas desaparecidas, segundo Defesa Civil

publicidade

Em Lajeado e região, foram relatados à Defesa Civil 27 pessoas desaparecidas ou incomunicáveis. O número para informar a situação de conhecidos que não foram localizados é o dos bombeiros 3714-1461.

A Prefeitura de Lajeado, com apoio de forças de segurança, segue trabalhando na remoção de famílias atingidas pela cheia do Rio Taquari. Ontem, o nível do Rio Taquari tinha se estabilizado, conforme a régua instalada nas proximidades da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e chegou a 24,25m.

Na madrugada, os resgates aéreos seguiram, com auxílio de helicópteros da Força Aérea Brasileira, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. As aulas na rede municipal de Educação foram suspensas.

As famílias estão abrigadas no Parque do Imigrante, no Ginásio da Associação de Moradores dos bairros Montanha e Conservas, e no Centro Esportivo Municipal, no bairro São Cristóvão. As doações devem ser feitas durante o dia no Centro Recrie, no endereço rua Arnaldo R. Weisheimer, 839, Pavilhão 03 - bairro Montanha. O espaço será ponto de coleta para móveis, eletrodomésticos, colchões, itens para casa, roupas, cobertores, banho, alimentos e itens de higiene.

