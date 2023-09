Leite confirma mais quatro mortes e total chega a 31 no RS

publicidade

O número de mortos por conta da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul aumentou para 31 no final da manhã desta quarta-feira. A confirmação foi dada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que relatou mais quatro fatalidades: duas em Roca Sales, uma em Lajeado e outra em Estrela.

Muçum ainda é o município que mais registrou mortes na enchente registrada entre segunda-feira e essa terça. Na cidade, 15 pessoas mortas foram encontradas pelas autoridades e ainda há a procura por desaparecidos.

Mais de 80% de Muçum ficou alagada. "É o maior volume de mortes em um evento climático no Estado do Rio Grande do Sul", disse o governador Eduardo Leite (PSDB), na ocasião.

Roca Sales destruída

Prefeito de uma das principais cidades atingidas pela cheia do rio Taquari, Amilton Fontana definiu que “Roca Sales, hoje, não tem mais nada”. A declaração foi concedida na manhã desta terça-feira para a Rádio A Hora.

O cenário em Roca Sales, onde a água do rio subiu mais de 20 metros, é descrito como de destruição pelo prefeito. Residências, comércios, prédios industriais, agências bancárias, postos de saúde e até grandes supermercados foram destruídos. Estradas foram severamente danificadas e, em alguns casos, praticamente deixaram de existir.

A cidade segue sem fornecimento de energia elétrica, sinal de internet e, de acordo com a administração municipal, o abastecimento de água potável deverá cessar nas próximas horas.

Veja Também