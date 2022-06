Placas são instaladas após dois carros caírem em valão de Canoas

publicidade

Após dois veículos caírem, em um intervalo de menos de 24h, na vala de macrodrenagem que fica na avenida das Canoas, no bairro Mato Grande, a Prefeitura de Canoas reforçou, na tarde desta terça-feira, a instalação de placas de sinalização junto a rótula que circula o local. Nos próximos dias, com o tempo seco, a Secretaria de Transportes e Mobilidade realizará a pintura de direcionamento da via e estreitamento de pista com tachões. O local também recebeu, de forma temporária, a sinalização com cones e cavaletes para chamar a atenção dos motoristas até que o reforço na sinalização seja concluído.

O primeiro acidente foi registrado ainda na segunda-feira. Na ocasião, o motorista do veículo não foi encontrado. Já nessa terça, um Volkswagen Fox, conduzido por um idoso, também caiu no valão. O motorista, de 86 anos, teve de ser resgatado por um policial militar.

Foto: BM / Divulgação / CP

Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade, Marcos Daniel, a ocorrência do carro encontrado submerso na vala na madrugada de segunda-feira está sendo investigado. “Ainda não foi confirmado que o veículo caiu por motivo de acidente ou foi lançado propositalmente na vala”, comenta o secretário.

A prefeitura lembra que a avenida das Canoas, por ser uma via que faz conexão com a Rodovia do Parque (BR 448), costuma ter registros constantes de excesso de velocidade monitorados por radar móvel. Devido a essa situação, a Secretaria de Transportes e Mobilidade informa que intensificará a fiscalização de trânsito no local. Além disso, será estudada a necessidade de complementar com outros elementos de sinalização viária a extensão da avenida das Canoas.

“Como a avenida das Canoas faz conexão com a BR 448, muitas vezes os motoristas que acessam a cidade por esta via acabam mantendo a mesma velocidade de tráfego. Essa imprudência também pode colaborar para os acidentes”, destaca a secretária adjunta de Transportes, Letícia Corrêa, que lembra que a velocidade permitida na via é de 60km/h e deve ser respeitada.

