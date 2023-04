Prefeitura de Porto Alegre arrecada R$ 45,5 milhões em leilão eletrônico de imóveis

publicidade

A segunda edição do leilão eletrônico promovido pela Prefeitura de Porto Alegre vendeu todos os 15 imóveis ofertados no bairro Porto Seco, avaliados em R$ 36,6 milhões nesta sexta-feira. Conforme o Executivo, a arrecadação de R$ 45,5 milhões superou a expectativa inicial e alcançou ágio de 24%, representando R$ 8,9 milhões a mais que o previsto.

Participaram empresas do ramo de transporte e logística que estavam interessadas em se estabelecer na região do Porto Seco, Zona Norte da Capital. Os recursos arrecadados com o leilão irão integrar o Fundo de Patrimônio e estão destinados ao financiamento de ações para reforma e manutenção de imóveis utilizados pelo Município. Também estão previstos investimentos no Mercado Público, na revitalização do Centro Histórico e na regularização fundiária.

O leilão é resultado do programa de gestão do patrimônio imobiliário do Município, implantado como uma nova política para destinação mais adequada de imóveis públicos e que atenda às necessidades da população. Foi criado o site de venda de imóveis no portal da prefeitura semelhante ao que o mercado imobiliário oferece, com informações detalhadas do imóvel, fotos, registro imobiliário e localização ,o que gera maior transparência e também desperta maior interesse do público-alvo. Estão sendo programados para os próximos meses os terceiros e quartos leilões.

Veja Também