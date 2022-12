RS terá sol, nuvens e tarde quente nesta quinta-feira

publicidade

O sol predomina mais uma vez no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, com momentos de céu claro na maioria das regiões, especialmente na primeira metade do dia, conforme a MetSul.

Da tarde para a noite devem ingressar nuvens no Estado a partir do Oeste e do Sul, não se descartando chuva isoladíssima e passageira em poucos pontos do interior gaúcho.

O amanhecer será ameno na maioria das cidades, até mesmo frio para dezembro em locais de maior altitude. Mas um ar mais quente vai ingressar, e a tarde será de calor. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 16ºC e 33ºC.

O vento sopra por vezes forte do quadrante Leste no extremo Sul gaúcho, o que pode agravar o incêndio na Reserva Ecológica do Taim.

Mínimas e máximas em cidades do RS

Torres 17ºC / 27ºC

Caxias do Sul 13ºC / 30ºC

Erechim 16ºC / 30ºC

Santa Maria 17ºC / 32ºC

Pelotas 17ºC / 31ºC

Chuí 17ºC / 28ºC