Incêndio atinge a Reserva Ecológica do Taim, na região Sul do RS

Um incêndio de grandes proporções atinge a Reserva Ecológica do Taim. Conforme o Corpo de Bombeiros de Rio Grande, dois helicópteros de uma empresa de celulose ajudam, nesta terça-feira, no combate as chamas que iniciaram na tarde de ontem.

A causa do início do fogo teria sido um raio que atingiu um banhado próximo à BR 471, no município de Santa Vitória do Palmar. Por causa da direção do vento, a rodovia não foi prejudicada.

A Estação Ecológica do Taim é uma unidade de conservação de proteção integral da natureza localizada entre os municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Um levantamento extraoficial mostrou que ao menos 500 hectares já teriam sido consumidos pelo fogo. Situada entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim, o local abriga pelo menos 30 espécies de mamíferos e 250 aves. O local é administrado pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

Por meio de nota, o ICM-Bio confirmou que não há equipes em solo tentando combater as chamas, por segurança, devido a região ser um banhado. Cerca de 15 pessoas, entre a equipe da unidade e voluntários, monitoram sua propagação, também com o apoio dos dois helicópteros e caminhões de abastecimento da multinacional de silvicultura, com termo de Cooperação Técnica em andamento junto ao ICMBio. “As equipes aguardam a aproximação do fogo a linhas de combate terrestre”, finaliza a nota.