Sol aparece entre nuvens em todo o RS neste sábado

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul mais uma vez neste sábado, mas sem o céu claro visto nesta sexta-feora em quase todos os municípios gaúchos. Apesar de algumas áreas ainda terem momentos de céu limpo, nuvens devem aparecer na maior parte das cidades gaúchas, especialmente na Metade Leste, com nebulosidade que vai avançar do mar para o continente.

Pode até chover em áreas de encosta, junto ao litoral de Cambará do Sul e Ausentes, na divisa com Santa Catarina, mas apenas neste pequeno trecho do Estado. Conforme a MetSul, o dia começa ameno, mas a tarde será quente, com forte calor no Oeste e no Noroeste gaúcho. Em Porto Alegre

A MetSul alertou que uma onda de calor que provocou calor acima de 40 ºC no Interior da Argentina chegará ao Rio Grande do Sul na próxima semana. O fenômeno será menos intenso em solo gaúcho, mas ainda assim elevará os termômetros para marcas de até 38ºC em alguns pontos do Estado. Oeste e Noroeste devem ser as regiões mais afetadas pela onda.

Mínimas e máximas em algumas cidades neste sábado:

Torres 18 ºC / 22 ºC

Caxias do Sul 12 ºC / 28 ºC

Erechim 14 ºC / 30 ºC

Passo Fundo 13 ºC / 29 ºC

Alegrete 16 ºC / 33 ºC

Bagé 14 ºC / 31 ºC

