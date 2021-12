Uruguaiana passa a disponibilizar vagas de estacionamento na área azul para autistas

publicidade

O Projeto de Lei que dispõe sobre as vagas, em áreas de estacionamento, às pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) foi aprovado pelos legisladores de Uruguaiana em reunião dessa quinta-feira. A matéria de autoria do vereador José Carlos Zaccaro (Progressistas) reconhece o direito à utilização de vagas reservadas às pessoas com deficiência em áreas de estacionamento aberto ao público.

Para o exercício do benefício será necessária a apresentação da carteira de identificação prevista na Lei Federal no art. 3º-A da Lei nº 12.764/2020. “Muitos autistas não ficam bem quando submetidos a alguma situação de estresse. Por isso, é importante ter acesso com mais facilidade e protegê-las de constrangimentos”, justifica Zaccaro.

