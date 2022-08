Após restrição da Anatel, volume de chamadas cai 55%

publicidade

O volume de chamadas telefônicas de duração curta registrou uma queda de 55% após ação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que em junho determinou uma série de medidas para coibir o chamado telemarketing abusivo e o uso de robocalls.

O número dessas chamadas caiu de 1,21 bilhão, registrado na semana de publicação da cautelar, para cerca 550 milhões na semana de 10 a 16 de julho.

Na decisão de junho, a agência fixou que as empresas adotassem, em 15 dias, providências para cessar a sobrecarga de chamadas aos consumidores sem prévia comunicação. Após esse prazo, as prestadoras de serviço deveriam realizar o bloqueio das chamadas, pelo período de 15 dias, das empresas que realizassem 100 mil chamadas ou mais, em ao menos um dia, com duração de até 3 segundos.