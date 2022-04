Aposentados do INSS vão poder parcelar viagens em até sete anos

publicidade

Os aposentados e pensionistas do INSS terão crédito facilitado para comprar viagens. A partir de agora, esse público poderá parcelar em até sete anos (ou 84 vezes) no crédito consignado qualquer produto ou serviço em agências, hotéis, pousadas, resorts, parques temáticos e aquáticos, por exemplo.

A possibilidade faz parte de um conjunto de medidas do programa "+Crédito +Turismo", lançado na quarta-feira (30), pelo Ministério do Turismo em parceria com a Caixa Econômica.

Servidores públicos federais também poderão parcelar os serviços turísticos no crédito consignado em até 7 anos e 6 meses (ou 96 vezes). Segundo o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, o governo estuda ampliar a faixa de cobertura do crédito e incluir servidores públicos estaduais no programa.

Mesmo com a alta nos preços das passagens, viajar ainda aparece como um dos principais desejos dos brasileiros. É o que revela um estudo publicado pela Orbit Data Science, uma startup focada em pesquisas qualitativas nas redes, e que analisou as vontades e planos dos brasileiros para 2022 com base em posts publicados no Twitter. Viajar é o segundo desejo mais expressada no grupo dos hábitos, atrás apenas da vontade do brasileiro de frequentar shows e eventos.

De acordo com a Confederação Nacional de Comércio, Serviços e Turismos, entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2021, o setor do turismo deixou de arrecadar mais de R$ 473 bilhões em receita. Para 2022, a Confederação espera um crescimento de apenas 1,7% em relação ao ano passado.