Aposentados reclamam de atraso no pagamento

Aposentados que recebem pelo Agibank relataram, nesta quinta-feira, que não receberam seus rendimentos. A instituição financeira informou no canal de atendimento que o sistema estaria fora do ar e que seria regularizado até o final do dia. Na conta do Twitter do banco, beneficiários postaram reclações sobre o atraso e disseram que esta não era a primeira vez que ocorria problema no sistema.

"@agibank o sistema de vocês está fora do ar?", perguntou um cliente no perfil da empresa. Por volta das 16h, os pagamentos começaram a ser regularizados.

O Agibank é um dos bancos que ganhou leilão para se responsabilizar pelos pagamentos dos beneficiários do INSS. Os beneficiários – na maioria, aposentados e pensionistas – terão os pagamentos administrados pelos bancos, incluindo o Agibank, durante 15 anos, a contar de 2019, quando ocorreu o leilão. Nesse período, os bancos podem, por exemplo, oferecer crédito consignado para os beneficiários.

O Ministério da Previdência foi procurado, mas não respondeu a reportagem até o fechamento desta matéria.