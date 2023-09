RS tem quase 1,4 mil vagas em concursos públicos

publicidade

O Rio Grande do Sul tem aproximadamente 1,4 mil vagas em editais com inscrições abertas para cargos públicos. São, ao menos, 23 processos para prefeituras, universidades e para outras instituições no Estado. Em alguns deles, as inscrições encerram hoje. Esta semana, o Ministério Público gaúcho divulgou seleção para 70 promotores de Justiça. Do total, 52 vagas são para ampla concorrência, quatro para candidatos com deficiência e 14 para negros e pardos.

A inscrição vai até 16 de outubro, no valor de R$ 300. O subsídio para o cargo é R$ 27.403,08. Este é o maior valor de rendimento entre os concursos com inscrição aberta.

Confira detalhes de alguns dos concursos abertos no RS:

Prefeitura de São Leopoldo

Número de vagas: 20

Nível: médio, técnico e superior

Salário: R$ 17.820,00

Prazo: 18 de setembro

Cargos: Condutor de veículo de urgência (4), Enfermeiro Emergencista (3), Médico Emergencista (4), Médico Psiquiatra (4), Técnico de Enfermagem Emergencista (5), Médico Clínico (Cr) e Médico de Saúde Coletiva (Cr).

Taxa de inscrição: a inscrição é gratuita

Onde se inscrever: por meio do formulário

Data da prova: concorrentes serão avaliados por meio de análise curricular

Prefeitura de Sapiranga

Número de vagas: 75

Nível: Médio, técnico e superior

Salário: até R$ 15.382,54

Prazo: inscrições até 18 de setembro

Cargos: Agente Administrativo 30h, Agente Administrativo 40h, Auxiliar de Sala, Auxiliar Dentário – ESF, Auxiliar de Veterinário, Educador Social, Monitor de Sala, Agente Tributário, Técnico de Enfermagem – ESF, Técnico de Suporte em Informática, Técnico em Contabilidade, Bibliotecário, Contador, Dentista – ESF, Enfermeiro, Enfermeiro – ESF, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico – ESF, Médico Plantonista, Professor I - Educação Infantil, Professor II - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Arte, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Ciências, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental - Educação Física, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental - Ensino Religioso, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Filosofia, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Geografia, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – História, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Informática, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Inglesa, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental – Matemática, Professor III - Anos Finais do Ensino Fundamental - Música

Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional e Tesoureiro.

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120.

Onde se inscrever: no site.

Data da prova: 22 de outubro.

Universidade Federal do Rio Grande – Furg (edital 14/2023)

Número de vagas: 5

Nível: Superior

Salário: de R$ 3.924,53 e R$ 10.481,64

Prazo: 18 de setembro

Cargos: Ciências Exatas e da Terra ou Ciências Agrárias (1), Clínica Médica (1), Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde (1), Ciências Sociais (1) e Ciências Humanas (1).

Taxa: de R$ 80,00 a R$ 190,00

Onde se inscrever: no site

Data da prova: a ser divulgada.

Prefeitura Ibiaçá

Número de vagas: 35

Nível: Fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: entre R$ 1.539,39 e R$ 5.503,08

Prazo: 18 setembro

Cargos: Agente Comunitário de Saúde (6), Agente de Combate a Endemias (1), Assessor Administrativo Especializado (1), Atendente de Creche (1), Auxiliar Administrativo (1), Contador (1), Engenheiro Civil (1), Fiscal de Tributos (1), Inspetor Tributário (Cr), Merendeira (4), Monitor de Escola (1), Motorista (2), Operador de Máquinas (2), Operário Simples (3), Professor de Ciências (1), Professor de Educação Física (1), Professor de Educação Infantil (1), Professor de Inglês (1), Professor de Séries Iniciais (1), Psicopedagogo (1), Servente (4), Técnico em Enfermagem (1).

Taxa: de R$ 50 a R$ 130

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 21 de outubro

Prefeitura de Sapucaia do Sul- Agente de Saúde e Endemias

Número de vagas: 20

Nível: médio

Salário: até R$ 2.640

Prazo: 19 de setembro

Cargos: Agente Comunitário de Saúde (18) e Agente de Combate às Endemias (2).

Taxa: R$ 100

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 14 de outubro

Prefeitura de Esperança do Sul

Número de vagas: 47

Nível: fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até R$ 6,3 mil

Prazo: 21 setembro

Cargos: Agente de Combate às Endemias (1); Assistente Social (2); Auxiliar de Saúde Bucal (Cr); Contador (1); Engenheiro Agrônomo (1); Escriturário (3); Fiscal Ambiental (1); Fisioterapeuta (Cr); Instalador Hidráulico (1); Médico Veterinário (1); Monitor de Creche (2); Motorista (2); Nutricionista (2); Odontólogo (1); Operador de Máquinas Rodoviárias (3); Procurador (1); Professor de Artes (Cr); Professor de Ciências (1); Professor de Educação Especial (1); Professor de Educação Física (Cr); Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais (7); Professor de Geografia (1); Professor de História (Cr); Professor de Inglês (1); Professor de Matemática (1); Professor de Português (Cr); Psicólogo (3); Secretário Escolar (1); Servente de Escola (2); Serviços Gerais (3); Técnico Agrícola (1); Técnico em Enfermagem (2); Tesoureiro (1).

Taxa: de R$ 80 a R$ 180

Onde se inscrever: no site. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, na rua Alfredo Santo Ledur, nº 10, bairro Centro, Esperança do Sul, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h, exceto no último dia de inscrições, quando o posto encerrará o atendimento aos candidatos do certame às 11h30min.

Data da prova: 29 de outubro.

Capão do Leão

Número de vagas: 5

Nível: Médio

Salário: R$ 2.424,00

Prazo: 22 de setembro

Cargos: Agente de Combate às Endemias (5 + cr)

Taxa de inscrição: de R$ 90,00

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 22 de outubro

Prefeitura de Ibiraiaras

Número de vagas: 37

Nível: Fundamental, médio, técnico e superior

Salário: até R$ 19.407,46

Prazo: até 25 de setembro

Cargos: Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Oficial Administrativo, Orientador Social, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Psicólogo, Psicopedagogo, Secretário Escolar, Técnico Agropecuário, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Ensino, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal, Oficial Administrativo Auxiliar, Professor de Educação Infantil Séries iniciais, Técnico em Informática, Borracheiro, Doméstica Servente, Merendeira Servente, Motorista, Operador de Máquinas, Operário Especializado, Pedreiro, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro.

Taxa: de R$ 67,20 a R$ 168.

Onde se inscrever: no site.

Data da prova: 19 de novembro.

Prefeitura Serafina Corrêa

Número de vagas: 132

Nível: Fundamental, médio, técnico e superior

Salário: entre R$ 1.490,73 até R$ 8.593,60

Prazo: 25 setembro

Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais II, Caseiro, Cozinheiro/Merendeira, Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas Equipamentos, Operário, Agente de Combate às Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Almoxarife, Atendente de Consultório Dentário, Atendente de Educação Infantil, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Biblioteca, Fiscal Ambiental, Fiscal Sanitário, Guia Turístico, Monitor de Escola, Monitor de Informática, Secretário de Escola, Monitor de Transporte Escolar, Técnico em Agropecuária II, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho, Telefonista/Recepcionista, Vigilante II, Agente Administrativo Especializado

Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Contador, Coordenador de Controle Interno, Enfermeiro, Farmacêutico, Fiscal de Obras e Postura, Fiscal Tributário, Médico Veterinário 20h, Nutricionista, Orientador Educacional 40h, Procurador Jurídico, Professor de Arte, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Libras, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Música, Professor Séries Iniciais, Psicólogo, Psicopedagogo, Supervisor Educacional - 40h,Tesoureiro II.

Taxa: de R$ 77,57 a R$ 155,15

Onde se inscrever: no site.

Data da prova: 29 de outubro.

Prefeitura São Gabriel

Número de vagas: 103

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 15.000

Prazo: 27 de setembro

Cargos: motorista, professor, agente comunitário de saúde, cardiologista, dentista, psiquiatra e médico de estratégia de saúde da família.

Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 120

Onde se inscrever: no endereço eletrônico

Data da prova: 19 de novembro

Prefeitura de São Gabriel

Número de vagas: 98

Nível: Fundamental, médio, técnico e superior

Salário: entre R$ 1.320,00 a R$ 4.611,00

Prazo: 27 setembro

Cargos: Administrador de Folha de Pagamento (1), Administrador de Orçamento (1), Advogado (1), Agente de Saúde (4), Agente de Trânsito (3), Analista de Sistema (1), Arquiteto (2), Assessor de Contabilidade (1), Assistente Social (2), Auxiliar de Inspeção Veterinária (2), Auxiliar de Saúde Bucal (3), Bibliotecário (1), Cadista (1), Cirurgião Dentista (2), Educador Físico (1), Eletricista (1), Enfermeiro ESF (1), Enfermeiro Padrão (2), Engenheiro Civil (2), Engenheiro Eletricista (1), Escriturário (5), Farmacêutico Bioquímico (2), Fiscal (1), Fiscal Ambiental (1), Fisioterapeuta (1), Instrutor para Surdos (1), Médico Cardiologista (1), Médico Clínico Geral (3), Médico Endocrinologista (1), Médico Gineco Obstetra (2), Médico Pediatra (4), Motorista (2), Neuropediatra (1), Nutricionista (3), Operador de Máquina Pesada (1), Professor de Administração (1), Professor de Artes (1), Professor de Ciências (1), Professor de Educação Física (1), Professor de Educação Infantil (5), Professor de Geografia (1), Professor de História (1), Professor de Língua Inglesa (1), Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de Matemática (1), Professor de Anos Iniciais (5), Professor Intérprete e Tradutor de Libras (1), Psicólogo (2), Psicopedagogo (1), Psiquiatra (1), Secretário de Escola (1), Técnico em Enfermagem (5), Técnico em Manutenção em Informática (1), Terapeuta Ocupacional (1), Tesoureiro (1), Topógrafo (1), Turismólogo (1), Veterinário (1).

Taxa: de R$ 60 a R$ 120

Onde se inscrever: no site.

Data da prova: 5 de novembro.

Prefeitura Rolante

Número de vagas: 43

Nível: Médio, técnico e superior

Salário: R$ 4.402,53

Prazo: 28 de setembro

Cargos: Professor de Ensino Infantil (15), Professor Anos Iniciais (10), Professor de Artes (2), Professor de Ciências (2), Professor de Educação Física (2), Professor de Ensino Religioso (2), Professor de Geografia (2), Professor de História (2), Professor de Língua Inglesa (2), Professor de Língua Portuguesa (2), Professor de Matemática (2), Agente Administrativo (Cr), Agente de Finanças e Tesouraria (Cr), Fiscal Ambiental (Cr), Fiscal de Obras (Cr), Fiscal Sanitário (Cr), Fiscal Tributário (Cr), Auxiliar de Contabilidade (Cr), Atendente Recepcionista (Cr).

Taxa de inscrição: de R$ 155,40 a R$ 259,00

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 22 de outubro

Prefeitura Cândido Godói

Número de vagas: 7

Nível: Fundamental, médio, técnico e superior

Salário: até R$ 11.335

Prazo: 3 de outubro

Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais (Cr), Auxiliar em Saúde Bucal (Cr), Contador (Cr), Jardineiro (Cr), Mecânico (Cr), Médico ESF (Cr), Monitor Escolar (2), Motorista "D" (2), Operador de Máquinas (1), Operário (Cr), Pedreiro (1), Pintor (Cr), Professor I - Educação Infantil (Cr), Professor II - Anos Iniciais (Cr), Professor III - Arte (Cr), Professor III - Ciências (Cr), Professor III - Educação Física (Cr), Professor III - História e Geografia (Cr), Professor III - Língua Inglesa (Cr), Professor III - Língua Portuguesa (Cr), Professor III - Matemática (Cr), Psicólogo (Cr), Técnico Administrativo (1), Técnico Agrícola (Cr), Técnico em Enfermagem (Cr).

Taxa de inscrição: de R$ 61,70 a R$ 123,40

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 11 de novembro

Prefeitura de Palmitinho

Número de vagas: 67

Nível: Fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 19.105,00

Prazo: 3 de outubro

Cargos: Agente Administrativo (Cr), Agente de Licitações (1), Agente Fazendário (1), Analista Ambiental (Cr), Arquiteto (1), Atendente de Creche (4), Atendente de Farmácia (1), Enfermeiro (1), Engenheiro Civil (1), Escriturário (2), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1), Médico ESF (Cr), Motorista (4), Nutricionista (1), Operador de Máquinas (4), Operário Especializado (6), Padeiro (1), Pedreiro (1), Professor de Anos Iniciais e Educação Infantil (20), Professor de Educação Física (3), Professor de Geografia (Cr), Professor de História (1), Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de Matemática (Cr), Psicólogo (1), Secretário de Escola (1), Servente (5), Técnico de Enfermagem (1), Técnico em Informática (1), Técnico em Segurança do Trabalho (Cr), Tesoureiro (1), Vigilante (1).

Taxa de inscrição: de R$ 100 a R$ 200

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 12 de novembro

Prefeitura de Garibaldi

Número de vagas: 10

Nível: médio

Salário: R$ 2.640,00

Prazo: 3 de outubro

Cargos: cadastro de reserva no cargo de Agente de Combate às Endemias

Taxa de inscrição: de R$ 100

Onde se inscrever: pelo site

Data da prova: 29 de outubro

Processo Seletivo Bombeiros

Número de vagas: 440

Nível: Fundamental

Salário: até R$ 4.240

Prazo: 4 de outubro

Cargos: Metade Norte - Guarda-Vidas Civis Temporários (capacitação - novos - 50 vagas) e Guarda-Vidas Civis Temporários (recertificação - antigos, 290 vagas). Metade Sul: Guarda-Vidas Civis Temporários (capacitação – novos, 30 vagas) e Guarda-Vidas Civis Temporários (recertificação – antigos, 70 vagas).

Onde se inscrever: no site

IFRS 2023

Número de vagas: 44

Nível: técnico e superior

Salário: R$ 10.481,64

Prazo: 6 de outubro

Cargos: professor são 36 vagas nas áreas de Administração (1), Administração: Marketing Digital (1), Artes (1), Biologia: Bioquímica, Toxicologia e Imunologia (1), Informática: Programação, Estruturas de Dados e Análise de Algoritmos (1), Informática Geral (3), Educação Física (2), Eletrotécnica (1), Engenharia Elétrica (1), Engenharia Mecânica (1), Filosofia (1), Física (1), Geografia (1), Geomática/Geoprocessamento (1), Meio Ambiente (1), História (1), Letras: Português/Inglês (4), Matemática (4), Música: Percussão (1), Música: Violão (1), Pedagogia (1), Produção Audiovisual (1), Produção Cultural (1), Química (1), Refrigeração e Climatização (2), Turismo/Turismo, Hospitalidade e Lazer (1). para Técnicos Administrativos há 8 vagas nos cargos de Bibliotecário-Documentalista (3), Técnico de Laboratório - Biologia (1), Técnico de Laboratório - Edificações (1), Técnico de Laboratório - Eletrônica (1), Técnico de Laboratório - Eletrotécnica (1) e Técnico de Laboratório - Plásticos (1)

Taxa de inscrição: de R$ 100 a R$ 200

Onde se inscrever: pelo site

Data da prova: 29 de outubro

Prefeitura de Toropi

Número de vagas: 33

Nível: fundamental, médio e superior

Salário: R$ 13.849,18

Prazo: 8 de outubro

Cargos: Agente Administrativo (1); Agente de Serviços Complementares (1); Farmacêutico 20h (1); Fonoaudiólogo (1); Médico 20h (1); Médico 40h - ESF (1); Monitor de Apoio (6); Odontólogo 16h (1); Operário (1); Operário Especializado (4); Operador de Máquinas (1); Motorista (Cr); Professor (24h) (6); Professor de Educação Artística (1); Professor de Educação Física (2); Psicopedagogo (1); Vigilante (1).

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 110

Onde se inscrever: pelo site

Data da prova: 29 de outubro

Prefeitura Coronel Barros

Número de vagas: 57

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: R$ 7.001,21

Prazo: 9 de outubro

Cargos: Auxiliar de Educação 20h (2); Auxiliar de Educação 30h (3); Auxiliar de Serviços Gerais Externos (4)

Auxiliar de Serviços Gerais Internos (4); Contador (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1)

Farmacêutico (1); Fiscal Ambiental (1); Fiscal Sanitário (1); Médico Clínico Geral (1)

Médico Ginecologista (1); Médico Pediatra (1); Motorista (2); Merendeira (1); Odontólogo (1); Oficial Administrativo (3); Operador de Máquinas (3); Procurador (1); Professor Atendimento Educacional Especializado AEE (2); Professor de Artes (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Educação Infantil 12h (2); Professor de Educação Infantil 20h (4); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Professor de Religião (1); Professor de Séries Iniciais 18h (1); Professor de Séries Iniciais 20h (4); Psicólogo (2); Secretário de Escola (2); Técnico em Enfermagem (1) e Tesoureiro (1).

Taxa de inscrição: de R$ 48,60 e R$ 194,40

Onde se inscrever: no endereço eletrônico

Data da prova: 27 de novembro

Câmara de São Sepé

Número de vagas: 1

Nível: Superior

Salário: R$ 3.632,17

Prazo: 11 de outubro

Cargo: Contador

Taxa: R$ 120,00

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 19 de novembro.

Prefeitura de Capela de Santana

Número de vagas: 5

Nível: Médio e superior

Salário: de R$ 1.719,26 a R$ 2.085,16

Prazo: 11 de outubro

Cargos: Atendente de Educação Infantil (Cr), Professor de Artes (Cr), Professor de Ciências (Cr), Professor de Educação Física (Cr), Professor de Geografia (Cr), Professor de História (Cr), Professor de Inglês (Cr), Professor de Língua Portuguesa (Cr), Professor de Matemática (Cr) e Professor Séries Iniciais (5).

Taxa: de R$ 80 a R$ 125

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 19 de novembro.

Ministério Público do RS

Número de vagas: 70

Nível: superior

Salário: subsídio de R$ 27.403,08

Prazo: 16 de outubro

Cargos: 70 vagas de promotor de Justiça de entrância inicial. Dessas, 52 são destinadas à ampla concorrência, quatro aos candidatos com deficiência e 14 vagas são reservadas aos candidatos negros ou pardos.

Taxa de inscrição: R$ 300,00

Onde se inscrever: no site

Data da prova: 03 de dezembro preambular e do dia 20 a 23 de fevereiro (discursiva)

