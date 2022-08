Dólar à vista fecha em queda nesta segunda-feira cotado a R$ 5,03

publicidade

O dólar fechou a segunda-feira no menor patamar desde meados de junho, a R$ 5,033 na venda, recuo de 0,91%. O real ficou entre as divisas de melhor desempenho no dia, na esteira da fraqueza da moeda norte-americana no exterior, nova alta das commodities e expectativas de fluxo ao Brasil. O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, encerrou o dia com uma variação modesta, quase estável, com avanço de mais de 2% da Petrobras, nova máxima histórica, na esteira da alta do petróleo no exterior, atenuando viés externo negativo.

Durante o dia, o dólar à vista caiu 1,34% e atingiu a mínima de R$ 5,011, menor valor intradiário desde 13 de junho, quando o piso para o dólar ficou abaixo de R$ 5 (foi de R$ 4,989). Os R$ 5,033 na venda, obtidos no fechamento, correspondem ao menor valor para um encerramento de sessão desde 15 de junho, que foi de R$ 5,027.

Na B3, o Ibovespa subiu 0,07%, a 112.378,06 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava R$ 18,7 bilhões. Apesar desse resultado, o IRB Brasil figurou entre as maiores quedas, com ações renovando a mínima histórica, a R$ 1,85 real. No radar dos investidores está a precificação de uma oferta bilionária de ações da resseguradora, que busca reenquadramento de indicadores regulatórios. No exterior, Wall Street teve uma sessão abatida, com agentes financeiros ainda processando a perspectiva de que o banco central norte-americano vá sacrificar o crescimento econômico para ancorar a inflação, se for necessário.

