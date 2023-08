ExpoSoea valoriza regionalidades em Gramado

publicidade

A Exposição da Soea (ExpoSoea), um espaço especial dentro da estrutura da 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), tem sido um espaço de criatividade e regionalismo. A área concentra os 27 estandes de todos os Creas do país, instalados no Serra Park Hotel, em Gramado, onde aspectos de diferentes estão valorizados.

As decorações são inspiradas nas características de regiões brasileiras. O Crea-PE, por exemplo, revestiu seu estande com o colorido do frevo e com os sabores da culinária de Pernambuco. Já o Crea-PA levou comidas típicas, sorteios de camisas dos times regionais e da padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré.

O Crea-PR, por sua vez, expõe suas recentes ações por meio de cartilhas de serviços e vídeos institucionais, ideia compartilhada pelo Crea-MT, que levou também para o espaço esculturas dos animais típicos do Pantanal.

O Crea-RN exibe aos visitantes folders com suas recentes ações, como a inauguração de Coworking nas Inspetorias e a Agenda de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Outra novidade do Crea-RN é o Certificado Digital, que é a porta de entrada para todos os serviços digitais. O Conselho é o primeiro Crea do país a receber essa autorização do Instituto de Tecnologia da Informação do Governo Federal.

Já o Crea-SP disponibiliza aos visitantes material informativo e deve distribuir óculos de realidade virtual para mostrar uma atividade de fiscalização. Além disso, colocou um totem para fotos, assim os visitantes podem registrar seus momentos da visitação. O Crea-CE mostra no estande cearense um holograma para comunicar inovações. Já o Crea-RJ traz informações sobre energia nuclear por meio da parceria com as Indústrias Nucleares do Brasil-INB.

A ExpoSoea ocorre até sexta-feira para tratar sobre engenharia, agronomia e das geociências dentro da 78ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia que debate o uso de tecnologias em Gramado, que começou na terça-feira.