Haddad anuncia medidas de recuperação fiscal com volta de impostos sobre combustíveis

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (12) a volta da cobrança de impostos federais sobre combustíveis como uma das medidas do pacote de recuperação fiscal. O ministro apresenta uma série de medidas para tentar conter o déficit de R$ 231,5 bilhões nas contas do governo, previstos no Orçamento de 2023.

Segundo o ministro, o retorno parcial da cobrança dos impostos dos combustíveis deve acontecer a partir de março.

A equipe econômica do governo Lula também anunciou o programa “Litígio Zero”, que permitirá aos contribuintes sanar seus tributos com o governo e, ao mesmo tempo, permitir o ingresso de recursos para os cofres públicos.

Com as medidas, o governo estima que o país termine o ano com saldo positivo de R$ 11,13 bilhões.

