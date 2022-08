Inadimplência atinge 63,3 milhões de brasileiros, maior nível em oito anos, mostra pesquisa

publicidade

Quatro em cada dez brasileiros adultos (39,2%) estavam negativados em julho de 2022. O percentual, equivalente a 63,3 milhões de pessoas, é o maior dos últimos oito anos. No mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, mostram CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC (Serviço de Proteção ao Crédito).

O crescimento do indicador anual de inadimplência se concentrou no aumento de inclusões de devedores com tempo de inadimplência de 91 dias a 1 ano (36,2%). Conforme os dados, o número de devedores com participação mais expressiva no Brasil está na faixa etária de 30 a 39 anos (24%), e segue bem distribuída entre os sexos: 50,8% de mulheres e 49,2% de homens.

“O tempo de atraso da dívida é um dos sinais da dificuldade do brasileiro em regularizar sua situação. O problema fica mais agudo entre os que possuem baixo nível de educação financeira. É fundamental que, mesmo com uma renda menor, as pessoas tenham controle de seus gastos e destinem uma parte de seus rendimentos para a construção de uma reserva de emergência. Assim, caso haja uma situação inesperada, o destino não seja a inadimplência”, destaca o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

Em julho, destaca-se a evolução das dívidas com o setor bancário, que saltou de 30,2%, seguido de água e Luz (7,2%). Em outra direção, as dívidas com o setor credor de Comunicação (-10,3%) e Comércio (-3,3%) apresentaram queda no total de dívidas em atraso. “O consumidor precisa estar atento aos custos totais das transações no momento do empréstimo ou financiamento. O mesmo tipo de linha de crédito pode ter várias taxas e indexações diferentes. Em caso de aperto é preciso cuidado até para saber qual conta deixar de pagar e entender bem os custos para uma boa escolha”, aconselha Pellizzaro.