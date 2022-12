Lojistas avaliam como positivo saldo da Black Friday

publicidade

Os lojistas avaliaram como positivo o saldo da Black Friday neste ano em Porto Alegre. Conforme levantamento feito pelo Núcleo de Pesquisa do Sindilojas POA, 60% dos entrevistados o cenário cumpriu com as expectativas.

Segundo 39%, as vendas avançaram em relação ao ano de 2021. Outros 23% disseram que se mantiveram iguais. De acordo com a pesquisa, sobre as lojas que fizeram Black Friday, a compra apenas no espaço físico segue sendo o preferido dos consumidores, com 59%.

Dos 41% que também compraram no online, mais de 80% preferiram efetuar a compra do produto pelo site da loja, seguido de 12,2% que fizeram via WhatsApp. O ticket médio ficou em R$1.574, com maior movimento – quase 90% – no próprio dia 25, a sexta-feira da Black Friday. Em seguida, com 7,5%, ficou o dia 24, o “pré” Black Friday.

