Lojistas defendem sistema de cogestão em Porto Alegre

Os lojistas de Porto Alegre são favoráveis ao sistema de cogestão defendido pelo prefeito Sebastião Melo. A avaliação é do presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, ao afirmar que quem entende de Porto Alegre é o prefeito municipal. "O governo do Estado tem atuação em todo o território gaúcho e não conhece as particularidades de Porto Alegre", ressaltou.

Kruse disse que os empresários sempre usaram todos os protocolos e atenderam a todas as reivindicações sanitárias. "Nos nossos estabelecimentos é que não há propagação do vírus. Entendemos que não é adequada a bandeira preta na Capital", acrescentou.

De acordo com o presidente do Sindilojas Porto Alegre, é preciso acabar com as aglomerações e com as festas clandestinas. "Não podemos fechar novamente o comércio", destacou.

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL/POA), Irio Piva, afirmou que os lojistas defendem a manutenção da cogestão. "O funcionamento do comércio não é gerador de contaminação. Será um erro completo suspender as atividades mais uma vez", explicou.

Piva disse que as lojas estão seguindo todos os protocolos de segurança. "Não podemos penalizar o segmento varejista que é completamente seguro", acrescentou. Piva destacou que os lojistas fizeram campanhas de conscientização para que a população mantenha os cuidados com relação ao coronavírus.

O decreto da prefeitura estabeleceu regras para o funcionamento das lojas de rua, shoppings center e centros comerciais. Os estabelecimentos devem funcionar com equipes reduzidas e com restrição ao número de clientes concomitantemente, como forma de controle da aglomeração de pessoas.

A lotação não poderá exceder a 50% da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou de proteção e prevenção contra incêndio. Ao entrarem nas lojas, os consumidores devem estar de máscara ou face shield (protetor facial). Além disso, é disponibilizado álcool em gel e é verificada a temperatura.

Na sexta-feira passada, o governo do Estado classificou Porto Alegre como bandeira breta, no esquema de Distanciamento Controlado, o que significa alerta máximo de risco. As restrições impostas pela classificação entram em vigor na próxima terça-feira, dia 23.

Na manhã desta segunda-feira, o movimento no comércio de rua de Porto Alegre voltou a apresentar uma intensa movimentação de pedestres. Nas ruas dos Andradas e Doutor Flores, o público seguia conferindo as promoções oferecidas pelas lojas. As grandes redes como Marisa, Americanas, C&A, Renner, Paquetá, Gaston, Colombo e Magazine Luiza continuam a ser os locais preferidos dos consumidores.

Esses estabelecimentos concentram a maioria das grandes lojas de departamentos, roupas, calçados e eletrodomésticos, além de bazares. Nas avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros, a circulação de pessoas ficou concentrada nos terminais de ônibus.

