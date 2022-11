Perdas do comércio com bloqueios podem superar as de 2018

publicidade

A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) afirmou que os bloqueios nas rodovias do país desde segunda-feira podem provocar perdas no comércio superiores às registradas com ação similar em 2018, que causou retração de 5,8% no volume de vendas, com perda diária de R$ 1,8 bilhão. O custo total para o varejo, em valores atuais, foi de R$ 18 bilhões, contabilizados ao longo dos 10 dias de bloqueios em 2018.

Para a CNC, oque agrava o cenário é que o setor passou a ter maior dependência de serviços de entregas, porque começaram a operar com estoques reduzidos desde a pandemia de Covid-19.

Segundo a confederação, o registro dessas perdas tende a ser gradual, na medida em que o varejo conta com estoques que, dependendo da duração dos bloqueios, será consumido até a normalização do fluxo de mercadorias. "Mas as perdas não se restringem à fonte de receitas, impactando também a elevação dos custos, especialmente, daqueles relacionados ao transporte", afirma a CNC em nota.

