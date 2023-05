Piso das aposentadorias do INSS passa para R$ 1.320 a partir deste mês

publicidade

O valor mínimo dos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte passou a ser de R$ 1.320,00, desde 1º de maio. Mas o pagamento do novo valor começa em 25 de maio, seguindo o calendário da Previdência Social. O piso previdenciário acompanha a mudança do salário mínimo, que passou de R$ 1.302 para R$ 1.320.

Segundo o INSS, o novo valor corresponderá a um aumento de R$ 3,29 bilhões na renda dos beneficiários do INSS que recebem benefícios iguais ao salário-mínimo ao longo deste ano.

Esse cálculo considera somente os benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, não incluem benefícios assistenciais, como BPC (Benefício de Prestação Continuada), dado a idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade que não tem renda.

O aumento do piso previdenciário não altera os valores dos benefícios acima do mínimo, já que esses benefícios são reajustados conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), no começo do ano. Da mesma forma, os valores e alíquotas dos salários de contribuição seguem os mesmos para benefícios acima de R$ 1.320,00. O teto dos benefícios pagos pelo instituto continua sendo R$ 7.507,49.

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS

Salário de contribuição (R$) Alíquota progressiva para fins de recolhimento ao INSS

até 1.320 7,50%

de 1.320,01 até 2.571,29 9%

de 2.571,30 até 3.856,94 12%

de 3.856,95 até 7.507,49 14%

Os pagamentos com o novo valor começam a ser feitos em 25/05, seguindo o calendário de pagamentos do INSS.

