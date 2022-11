Preço médio da casa própria sobe pelo 32º mês consecutivo e m² construído chega a R$ 8.262

publicidade

A realização do sonho da casa própria segue mais distante do bolso dos brasileiros. Somente em outubro, o valor médio de venda dos imóveis construídos subiu 0,59%, a 32ª alta mensal seguida, segundo dados apresentados nesta sexta-feira pelo Índice FipeZap.

A variação do indicador que acompanha o comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais nas 50 principais cidades brasileiras, representa uma estabilidade em relação aos últimos meses e eleva para R$ 8.262 o valor médio do metro quadrado construído no país.

Diante da sequência de variações no campo positivo, o desejo de colocar as mãos nas chaves de um apartamento-padrão, com 65 m² e até dois dormitórios, custa, em média, pouco mais de R$ 537 mil. No acumulado dos dez primeiros meses de 2022, o FipeZap apresenta alta de 5,35%. Já nos últimos 12 meses, a valorização figura na casa dos 6,41%. Em ambas situações, as variações são superiores às apresentadas pela inflação oficial de preços nos mesmos períodos, com taxas negativas observadas apenas na cidade de Canoas (RS)

Cidades

Na passagem de setembro para outubro, apenas as cidades de Brasília (DF), Salvador (BA), Contagem (MG), Canoas (RS) e Niterói (RJ) apresentaram queda no valor médio dos imóveis anunciados para venda. O movimento mantém Balneário Camboriú (SC) como o local mais caro para comprar um imóvel, com o preço do metro quadrado na casa dos R$ 11.066. Os preços na cidade acumulam valorização de 17,68% neste ano e de 23,83% nos últimos 12 meses.

A cidade, conhecida pelos grandes edifícios, é seguida por São Paulo (SP), que acumula valorização superior a 5,11% no valor do metro quadrado nos últimos 12 meses (R$ 10.129). Agora, para se tornar proprietário de um imóvel de 65 m² na capital paulista é preciso pagar, em média, quase R$ 660 mil.

Também aparecem com cotação do metro quadrado acima da média nacional as cidades de Vitória (ES), Itapema (SC), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Brasília (DF) e Curitiba (PR). Nas localidades, cada espaço mínimo de terra construído custa, em média, cerca R$ 10.092, R$ 9.958, R$ 9.852, R$ 9.417, R$ 9.090, R$ 8.779 e R$ 8.373, respectivamente.