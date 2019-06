Trump fala em impor 10% em tarifas sobre importações da China

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou a possibilidade de impor novas tarifas à China caso as negociações com o líder chinês, Xi Jinping, não resultarem de forma satisfatória

Em entrevista por telefone para a rede americana Fox Business Network na quarta-feira, Trump declarou que, se não houver acordo, poderá estudar a imposição de 10% em tarifas aduaneiras sobre 300 bilhões de dólares adicionais em importados chineses. Os dois países já impuseram tarifas de 25% sobre centenas de bilhões de dólares em importações recíprocas.

Trump fez a declaração às vésperas da conversa com Xi Jinping que está planejada para sábado, à margem da reunião de cúpula do G20 em Osaka, na região oeste do Japão. Desde o mês passado tem havido uma escalada na guerra comercial, com a imposição pelos dois lados de tarifas retaliatórias sobre produtos que os Estados Unidos e a China importam um do outro.