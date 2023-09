Ação no Farroupilha, Inglês e UFSM. Confira a Agenda do Ensino desta segunda-feira, 4 de setembro

publicidade

30 anos do Colégio Farroupilha

Nesta terça-feira (5/9), o Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, promove um reencontro de 30 anos, para alunos formados em 1993. O evento será no Galpão do Colégio (rua Carlos Huber, 425), das 19h30min às 22h. Organizado pelo programa Alumni Farroupilha, a ação tem como objetivo reunir ex-alunos, reavivar memórias e reestabelecer conexões.

English and Fun

O Senac-RS inscreve para o English and Fun, programa de Inglês voltado a crianças e pré-adolescentes, de idade pré-escolar até o 5º ano do Ensino Fundamental. A proposta trabalha com aulas temáticas, uso de tecnologia e dinâmicas flexíveis para os alunos. Também haverá planejamento e avaliação por meio de projetos, capacitação para professores e reuniões com familiares de alunos. As inscrições são feitas diretamente nas escolas Senac no Estado.

Descubra UFSM 2023

De 28 a 30/9, a Universidade Federal de Santa Maria promoverá o Descubra UFSM 2023. Será no antigo Centro de Eventos da UFSM, atual Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia (av. Roraima, 1.000), no campus sede. Nos dois primeiros dias, o evento de apresentação da estrutura acadêmica ao público será das 9h às 17h. E no último dia, acontecerá das 9h às 15h. As atividades são gratuitas e abertas a interessados. Responsáveis de escolas públicas e privadas podem cadastrar alunos e professores para as visitações, por meio do site ufsm.br/descubra. Outras informações: prograd@ufsm.br.