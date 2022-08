Aulas retornam para mais de 1 milhão de alunos nesta segunda no RS

publicidade

Esta segunda-feira é dia de rever os colegas e retomar as aulas após o período de recesso de inverno. Na rede estadual de ensino, 790 mil alunos voltaram às salas de aula, assim como mais 415 mil do ensino privado. Em Porto Alegre, onde há 47 mil estudantes somente na rede municipal, o maior movimento já foi sentido nas ruas e dentro dos ônibus. A prefeitura afirma que, neste segundo semestre, os colégios de ensino fundamental estão engajados no programa de Recomposição de Aprendizagem, criado para resgatar ensinamentos defasados devido à pandemia da Covid-19.

“Todas as equipes diretivas das nossas escolas da rede municipal de Educação estão preparadas para o início deste semestre, para que seja de muito conhecimento, experiência e sucesso em todas nossas ações, a fim de que o principal motivo dos nossos esforços seja atingido, que é a aprendizagem dos estudantes”, afirma a secretária municipal de Educação, Sônia Rosa, que esteve hoje pela manhã na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Vila Nova, no bairro Vila Nova, para acompanhar este reinício.

“Os aluninhos estão bem felizes e empolgados para este retorno. Percebemos que eles estão cheios de energia e tinham saudade dos colegas”, afirma a diretora da EMEI dos Municipários Tio Barnabé, no bairro Azenha, Marta Castro. O local atende 115 alunos do berçário até o maternal de 6 anos. O professor de música Thalis Miguel estava trazendo o filho Vinícius, 6 anos, para a escola. “É muito bom que este retorno aconteça, e que ele consiga socializar bem com outras crianças. Um ensino de qualidade é o que todos nós buscamos”, comentou.

Na rede estadual, por exemplo, um cartaz em frente ao Colégio Coronel Afonso Emílio Massot informava a realização de conselho de classe hoje e amanhã, e que as aulas em si retornam apenas na quarta-feira. Mas, na maioria dos colégios, os alunos já voltaram aos estudos presenciais, a exemplo de três das instituições de ensino públicas mais tradicionais de Porto Alegre, o Protásio Alves, o Paula Soares e o Júlio de Castilhos, onde havia a recepção dos alunos.

Movimento

“O movimento está bastante tranquilo. Levo cerca de 50 minutos de ônibus para chegar até aqui”, afirmou o estudante Diego Mello, morador do bairro Campo Novo, na Zona Sul, e aluno do 2º ano do Ensino Médio no Paula Soares. No Julinho, a vice-diretora do turno da manhã, Paola Ribeiro, disse ter percebido certa ansiedade dos alunos para esta retomada, especialmente quanto ao convívio com os outros estudantes.

“Está tudo dentro da normalidade. Passei nas salas de aula para dar alguns recados e percebi elas cheias. Há esta vontade de retornar, já que eles ficaram quase dois anos em casa. Este ano tem sido muito de resgate da relação com a escola, com os professores, então acredito que esta vontade é bastante presente”, relatou.