Divulgadas as médias e abstenções do segundo dia do vestibular da Ufrgs

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou as médias e a abstenções do segundo dia de provas do vestibular Ufrgs, realizado no domingo.

Na prova de Biologia, a média foi de 4,4767 com desvio padrão de 1,9391. Já na prova de Geografia, a média foi de 6,8125 com desvio padrão de 2,3064. As provas de Química e Física ficam com as médias em 4,7910 e 4,2472 e os desvios padrão em 2,4427 e 2,2333, respectivamente.

Também ocorreram as provas de Língua Estrangeira em cinco modalidades:

Inglês - média 6,2559 e desvio-padrão de 2,7815 / abstenções de 18,33%;

Espanhol - média 6,4522 e desvio-padrão de 2,2691 / abstenções de 16,81%;

Italiano - média 9,5625 e desvio-padrão de 2,3444 / abstenções de 40,74%;

Francês - média 8,0952 e desvio-padrão de 3,5309 / abstenções de 19,23%;

Alemão - média 9,9583 e desvio-padrão de 3,3476 / abstenções de 14,29%.

Nesta edição, 15.234 candidatos inscreveram-se para concorrer a 3.980 vagas em 89 cursos de graduação na Ufrgs. A lista de classificados será publicada no site até o dia 25 de fevereiro.

Confira aqui as médias e histogramas das provas aplicadas no domingo.

