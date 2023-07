Enade 2023 inscreve acadêmicos

publicidade

Os coordenadores de curso já podem inscrever estudantes ingressantes e concluintes do Ensino Superior no país, habilitados para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023. O procedimento vai até 31 de julho, por meio do Sistema Enade.

O exame, aplicado dia 26/11, vai avaliar concluintes de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia, do Ano I do Ciclo Avaliativo do Enade. O Edital está disponível no Diário Oficial da União.

Na inscrição, a Instituição de Ensino Superior (IES) deve informar CPF e dados acadêmicos do participante. E, ao fim do processo, comunicar o estudante sobre sua inscrição no exame.

Aplicado desde 2004 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (Inep/MEC), o Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes); também composto pelas avaliações de cursos de graduação, e institucional.

