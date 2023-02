Enem 2022: resultados serão divulgados na próxima segunda-feira

publicidade

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 (Enem) será divulgado neste mês, estando disponível para consulta na próxima segunda-feira, 13. Com a nota obtida no Enem, os inscritos poderão participar de programas federais de acesso ao Ensino Superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), concorrendo a vagas em instituições públicas no país; o Programa Universidade para Todos (ProUni), para bolsas em universidades privadas; e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de crédito a estudantes.

A nota do Enem também permite concorrer a vagas em universidades e faculdades que adotam essa modalidade seletiva. E, ainda, é aceita em instituições de ensino portuguesas conveniadas com o Brasil. O resultado deste Enem 2022 estará disponível na Página do Participante.