Escola de Porto Alegre segue com a cozinha interditada

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Coronel Travassos Alves, em Porto Alegre, que integra o Programa de Obras Escolares do governo do Estado, continua com sua cozinha interditada.

Com o problema, a direção escolar informa que é possível oferecer somente merenda alternativa (como frutas, iogurtes ou bolos) para os 438 estudantes. A falta de uma refeição mais completa também prejudica a assiduidade, com “perda” de alunos devido à situação. A vice-diretora, Giane Rodrigues, revela que, desde o início deste ano, 70 alunos deixaram a Escola Travassos. E ao visitar a escola (28/6), em atuação da “Operação Dever de Casa” (Etapa 3), a presidente da Comissão de Educação da AL/RS, Sofia Cavedon, verificou que as dificuldades só se agravam. Por isso, informou que irá solicitar reunião com representantes do governo do Estado, em busca de solução, no mínimo emergencial.

Em Porto Alegre, instalada na Chácara dos Bombeiros, no bairro Partenon, a Escola Travassos Alves sofre com a cozinha interditada desde fevereiro deste ano. No entanto, desde 2020, o local já apresentava problemas no telhado e afundamento do piso.