Escola Estadual Euclides da Cunha será interditada

Alunos, professores e funcionários da Escola Estadual Euclides da Cunha, em Porto Alegre, estão apreensivos com o anúncio de interdição do prédio. Conforme a direção escolar, a medida foi informada dia 5/10, pela Secretaria Estadual da Educação, que deu prazo de duas semanas para a interrupção das atividades. O motivo seria o risco de queda do muro localizado nos fundos da escola.

Com a medida, alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental serão transferidos para escolas da região, enquanto o prédio estiver em obras. A diretora Fabiana Silva lembra que, desde 2022, existe pedido pendente para o conserto. E em 2021, a Defesa Civil foi acionada para o isolamento da área.

Para a diretora-geral do 39º Núcleo do Cpers, Neiva Lazzarotto, que visitou a escola, a transferência dos alunos “acende o alerta” em torno do “projeto de municipalização”. Ela revela que, há poucos dias, um pedido formal de manutenção da escola foi encaminhado para a 1ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Segundo ela, na ocasião, foi informado pela CRE a intenção de municipalizar a instituição de ensino.

Já a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do RS, deputada Sofia Cavedon, afirma que solicitará uma reunião com a Secretaria, para esclarecimentos. E, hoje, pais e professores da Euclides se reúnem para discutir o problema e dar um abraço simbólico na escola.

Em nota, a Secretaria da Educação explica que a medida visa “garantir a segurança dos alunos e dos profissionais”. Confirma que os mesmos serão realocados, e esclarece que estão ocorrendo encontros com a comunidade para “viabilizar um espaço qualificado e seguro”.

