Especialização, bolsas e cursos. Confira a agenda do Ensino desta segunda-feira, 5 de junho

Especialização Gratuita

O Instituto Federal de Educação Sul-rio-grandense (IFSul) inscreve, até 30/6, para a Especialização gratuita em Ciências e Tecnologias na Educação, ofertada pelo campus Pelotas-Visconde da Graça. São 20 vagas para a formação presencial, voltada a graduados em nível superior, que atuem preferencialmente na Educação Básica. O início do curso está previsto para agosto. Mais informações no Edital.

Bolsas em Técnicos

O Centro de Ensino Médio Integrado da Universidade de Passo Fundo (UPF) está com inscrições abertas, até 3/7, para os Cursos Técnicos em Eletrotécnica, Radiologia e Segurança do Trabalho. São 90 vagas, com oferecimento de 6 bolsas integrais para os cursos de Eletrotécnica e Radiologia (3 bolsas para cada curso). Para o Técnico em Segurança do Trabalho são oferecidas 30 bolsas parciais (50%) aos candidatos com renda familiar inferior a três salários mínimos e meio por pessoa. Inscrições e detalhes no site da instituição.

Curso de Programação

Terminam nesta terça-feira (6/6) as inscrições para o curso de programação gratuito e on-line “Python: fundamentos e análise de dados”, ofertado pela iniciativa de impacto social {reprograma}. A oportunidade é voltada a mulheres, acima de 18 anos, em situação de vulnerabilidade social e econômica, com prioridade a candidatas negras e travestis. No total, são oferecidas 40 vagas. O resultado da seleção acontece em 21/6 e as aulas ocorrerão de 5/8 a 8/12, aos sábados, das 9h às 17h. Além disso, existem agendas para aulas de revisão, estudo em grupo e orientações socioemocionais.