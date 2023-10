Estudante gaúcho ganha ouro em competição e vai para a França

publicidade

Guilherme Rodrigues Lunardi, aluno do Senai Porto Alegre em Construção Civil, conquistou medalha de ouro em Sistemas de Drywall e Estucagem. Com isso, representará o Brasil na WorldSkills 2024, em Lyon (França). A disputa ocorreu na última semana, em João Pessoa (PB).

Já o aluno Lucas Dullius de Oliveira, do Senai Sapucaia do Sul, ficou em 3º lugar em Instalações Elétricas. E com medalha de bronze, também foram premiados Gustavo Colares e Lucas Goelzer, do Senai Garibaldi, em Integração de Sistemas Robóticos.

As Seletivas WorldSkills 2024 prosseguem nesta semana, com disputas presenciais em Tijuca e Resende (RJ). O estudante Brayan Campaneli vai representar o RS em Energias Renováveis. Bruno Sychocki, em Desenho Mecânico em CAD; Vitor de Antoni, Computação em Nuvem; e Guilherme Bittencourt da Silva, em Construção Digital BIM, participam da competição de forma on-line. Eles integram a equipe de 23 alunos do Senai-RS, que tentam vaga na equipe brasileira para a WorldSkills Lyon 2024.

Essa competição mundial na França, entre 10 e 15 de setembro de 2024, deve reunir cerca de 1,5 mil competidores de 65 países. Desde 2007, o Brasil figura entre os cinco melhores do mundo, ficando em 3º lugar geral, na última edição.

