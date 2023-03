Estudantes de Porto Alegre aderem ao movimento que pede a revogação do novo Ensino Médio

publicidade

Organizações estudantis fizeram, nesta quarta-feira, manifestações pelo país, pedindo a revogação do novo Ensino Médio. A lei de 2017 alterou o currículo, em implementação desde 2022. Em Porto Alegre, estudantes aderiram à mobilização nacional. Diante do Colégio Estadual Júlio de Castilhos houve Aula Pública, em conjunto com o 39º Núcleo do Cpers. Na visão de professores e estudantes, o currículo foi empobrecido. O 39º distribuiu material informativo e a Cartilha Revoga Novo Ensino Médio, apontando efeitos adversos do novo modelo; e coleta adesões ao abaixo-assinado que pede a revogação da lei.



Sinepe defende a implantação



O Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe/RS) divulgou uma nota manifestando posicionamento contrário à revogação da Lei 13.415/2017, que institui o novo Ensino Médio. O informe argumenta que o novo modelo traz perspectiva diferente de tratar o ensino e a aprendizagem. E defende a proposta “que introduz formação geral básica integrada aos itinerários formativos, flexibiliza o currículo, moderniza as etapas de formação dos jovens e põe fim a alguns dos grandes entraves da educação no país”. Considera que adequações, ajustes e aperfeiçoamentos fazem parte do processo e são necessários; e que será um retrocesso impedir a continuidade da implantação.