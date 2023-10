Falta de pessoal prejudica trabalho letivo no Estado

publicidade

A atualização de dados escolares da “Operação Dever de Casa”, a partir de informes feitos por comunidades e diretores de ensino à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (AL), em Porto Alegre, aponta problemas em várias escolas, muitas, de grande porte.

Em Porto Alegre, é o caso do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, o Julinho, que registra carência de recursos humanos em serviços e docência. Faltam merendeiras (impactando a oferta diária de alimentação escolar), pessoal de limpeza e professor de Matemática.

Sem merendeira, o Julinho não consegue ofertar a adequada e necessária alimentação a alunos, muitos deles que se deslocam direto do trabalho para as aulas. O colégio, que necessita de seis funcionárias, hoje tem apenas uma para o atendimento de mais de mil alunos. A situação segue a mesma, desde a última visita da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (ALRS) ao local, em fevereiro/23. Ainda, faltam funcionários para a limpeza; além de professor de Matemática, para as turmas da tarde.

No Interior, a Escola Estadual de Educação Básica Neusa Mari Pacheco, o Canelinha, em Canela, também é afetada. Precisa de recursos humanos para atuar nos serviços de limpeza. A comunidade lembra que, para conseguir merendeira neste ano, já foi uma luta intensa junto à Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE). O Ciep do Canelinha, a Escola da Piscina Térmica, como é conhecida, tem hoje 1.110 alunos, sendo que 890, em tempo integral.

A presidente da Comissão de Educação da ALRS, deputada estadual Sofia Cavedon, cobra efetivas ações da Secretaria Estadual da Educação, que – por meio do recente programa “Lição de Casa”– assegurou prioridade de governo e incremento às questões escolares. Sofia relata que têm recebido diversos contatos de diretores, sobre escolas com problemas para contar com o quadro de funcionários completo durante o ano. Ciente do assunto, até agora, a Secretaria da Educação não informou sobre providências.

