Formandos de Licenciaturas não concluem estágios

No país, 54,9% (165,3 mil) dos formandos em cursos de licenciatura não cumpriram a carga horária mínima de estágio. O dado é da organização “Todos Pela Educação”, que considerou informes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021. O questionário autodeclaratório do Enade, que busca levantar o perfil desse alunado, foi respondido por 300 mil acadêmicos de cursos de licenciatura.

A análise indica que estes estudantes cumpriram menos de 300 horas de estágio, duração considerada insuficiente. Pois, desde 2015, as Diretrizes Curriculares Nacionais consideram a carga horária de 400 horas como o mínimo obrigatório para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. O estudo ainda revela que, em 2021, 11,8% dos concluintes sequer realizaram o estágio obrigatório previsto nos currículos. Em 2017, esse percentual era de apenas 3%.

Ivan Gontijo, gerente de Políticas Educacionais da Todos Pela Educação, avalia que a pandemia pode ter influenciado a formação dos futuros professores, tanto na Educação Básica quanto na Superior. Ele considera que as instituições de Ensino Superior precisam dar mais “centralidade aos estágios”; enquanto o governo federal “tem o importante papel de ampliar e qualificar programas que permitem a execução de estágios mais estruturados”.

Atuação Profissional

Rede Pública: 64,11% dos concluintes querem lecionar em escolas públicas. E 13,31% preferem atuar com a gestão da Educação no setor público.

Rede Privada: 11,52% desejam atuar em particulares (7,71%, como professores; e 3,81%, em gestão educacional).

Diversa: 11,05% pretendem buscar outros campos de ação.

