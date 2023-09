Indicações ao Prêmio Educação RS encerram no dia 24 de setembro

publicidade

A 26ª edição do Prêmio Educação RS, do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS (Sinpro/RS) ainda recebe indicações, até 24/9, da comunidade acadêmica e público em geral. A tradicional premiação educacional gaúcha visa estimular e valorizar profissionais, instituições e projetos, com foco no Ensino de qualidade.

Realizado anualmente, abrange tanto a rede pública quanto o ensino privado, a partir de indicações espontâneas da sociedade gaúcha. Os vencedores desta edição serão homenageados no dia 20/10, às 19h30min., em cerimônia no Santander Cultural, em Porto Alegre, com a entrega do troféu Pena Libertária.

