Inovação, orientação profissional e bolsas. Confira a Agenda do Ensino desta terça, dia 12/9

Entre terça (12/9) e quinta-feira (14/9), acontece, em Porto Alegre, o Edu-Explore LATAM 2023. O evento, de inovação e incentivo à educação, reúne reitores e mantenedores de universidades da América Latina, para conhecer atualidades da tecnologia na educação. Mais informações no site.

Orientação Profissional na Ufrgs

O Instituto de Psicologia, Serviço Social, Saúde e Comunicação Humana, através do Serviço de Orientação Profissional (SOP) da Universidade Federal do RS (Ufrgs), promove, nos dias 12 e 19/9, o Grupo de Orientação Profissional para Adolescentes. A atividade é destinada a estudantes ou para quem já concuiu o Ensino Médio, mas têm dúvidas sobre o futuro profissional. Os encontros serão das 14h às 16h, na sala 306 do Anexo 1 da Saúde (rua Ramiro Barcelos, 2.777). As inscrições são gratuitas e é preciso comparecer nos dois dias. Detalhes pelo telefone (51) 3308-5453 ou e-mail sop@ufrgs.br.

Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento

Até terça-feira (12/9), ficam abertas as inscrições para o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. A iniciativa do Ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de Aper feiçoamento de Pessoal de Nível Superior, prevê cerca de R$ 260 milhões, para contemplar até 45 projetos. As temáticas abordadas devem ser relacionadas ao combate ao racismo, difusão da história e cultura afro-brasileira e indígena, educação intercultural, acessibilidade, inclusão e tecnologia assistiva. A divulgação do resultado está prevista para 29/12. Inscrições pelo Sistema de Inscrições da Capes (Sicapes).