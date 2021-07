Inscrições para o Enem 2021 terminam nesta quarta-feira

publicidade

O prazo para fazer a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, termina nesta quarta-feira, às 23h59. Os candidatos devem acessar a Página do Participante e pagar a taxa de R$85 até a próxima segunda-feira. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reforça o alerta para que os candidatos fiquem atentos ao horário e às regras dos correspondentes bancários.

Para fazer a inscrição, o candidato precisa criar o acesso com login único por meio do site do Governo Federal. O cadastro é necessário para acompanhar a inscrição na Página do Participante ou no aplicativo do Enem, bem como para consultar o local de provas e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Os pedido para o uso de nome social devem ser realizados de segunda-feira (19) a sexta-feira (23). Na sexta-feira (23) também serão divulgados os resultados para as solicitações de atendimento especializado. A publicação é individual e será feita pela Página do Participante. Para os casos de indeferimento, o Inep abrirá o prazo de 26 a 30 de julho para interposição de recurso. O resultado dos pedidos será divulgado em 4 de agosto.

A aplicação do exame na versão impressa e digital irá ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro. As duas versões terão as mesmas provas e com itens iguais. O Enem Digital é exclusivo para os estudantes que já concluíram o ensino médio ou que devem concluir em 2021. Os participantes na categoria treineiros devem fazer a versão impressa.

Ao todo, serão oferecidas 101.100 vagas nesta modalidade digital. É importante lembrar que o exame é aplicado nos locais de prova, não pode ser realizado em casa. Como novidade para este ano, a versão digital terá recursos de acessibilidade para a realização do exame. Os participantes que tiverem pedido de atendimento aprovado pelo Inep poderão realizar, por exemplo, prova ampliada, super ampliada ou com contraste.

Ainda será permitido que os inscritos usem materiais próprios que auxiliem na realização da prova no computador, caso seja necessário. Tradutor-intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), tempo adicional e salas acessíveis também são recursos previstos no edital da modalidade digital.