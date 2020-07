Milton Ribeiro quer educação que “projete esperança ao futuro”

publicidade

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que chegou a Brasília na segunda-feira e que sua intenção é construir uma educação que "projete esperança ao futuro" do Brasil. Ribeiro afirmou que vai dedicar o "o melhor dos seus esforços, conhecimento e dedicação" para chefiar o Ministério da Educação (MEC).

Ribeiro foi convidado e nomeado para assumir chefia do MEC na sexta-feira. Desde a saída de Abraham Weintraub da pasta, em 18 de junho, alguns nomes foram cotados para assumir o ministério.

O primeiro nome foi Carlos Decotelli, que chegou a ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas não tomou posse, por inconsistências no currículo. Depois de Decotelli, Bolsonaro convidou o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, para assumir o cargo, mas Feder recusou o convite no domingo.

Cheguei ontem a Brasília. Minha intenção é dedicar o melhor dos meus esforços, conhecimento e dedicação, para auxiliar o presidente Bolsonaro a oferecer educação que projete esperança ao futuro do nosso país através da formação de nossos filhos. Assim Deus nos ajude.

— Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) July 14, 2020

Feder agradeceu a Bolsonaro pelo convite, mas afirmou que não assumirá o cargo por decisão própria e que manterá o trabalho desenvolvido no Paraná.