Ministro da Educação passa final de semana internado em Brasília

publicidade

Diagnosticado com Covid-19, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, passou o último final de semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e teve alta médica no final da manhã desta segunda-feira. Apesar de ter sido diagnosticado com pneumonia, Ribeiro não chegou a ser intubado.

Para não causar alarde, Ribeiro foi hospitalizado como "paciente oculto", sem a identificação oficial. A categoria permite maior privacidade aos pacientes com muita visibilidade pública. A partir de agora, o tratamento contra a Covid-19 seguirá em casa, uma vez que já não requer mais internação.

Ribeiro foi diagnosticado com Covid-19 apenas quatro dias após tomar posse. No último sábado, o ministro usou a própria conta no Twitter para dizer que estava com pneumonia.