Obras iniciam em 76 escolas de Porto Alegre

Obras emergenciais terão início em 76 escolas municipais da Capital neste mês, segundo cronograma divulgado, dia 6/10, pela Secretaria Municipal de Educação (Smed). Com investimento de mais de R$ 5,6 milhões, as responsáveis pelas obras serão as empresas Capinames, que venceu o processo licitatório para as obras das escolas da Zona Norte; e Costamar, que ficará responsável pelos colégios das zonas Leste, Oeste, Sul, Centro e Ilhas.

Conforme, a Smed, os primeiros reparos elétricos nas escolas iniciaram nos últimos 90 dias. E o prazo de atendimento às instituições é de 120 dias, seguindo critério de urgência e criticidade.

